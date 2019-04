Algérie: Malgré le départ de Bouteflika, la rue ne décolère pas (VIDEO)

La démission d’Abdelaziz Bouteflika, rendu publique en début de semaine, n’est qu’une victoire partielle pour les Algériens. Ces derniers ont à nouveau manifesté en masse ce vendredi pour demander un changement global du système.

Pour le 7e vendredi consécutif, les manifestants battent le pavé. Des milliers d’Algériens sont descendus dans les rues d’Alger, ce vendredi 5 avril, pour exprimer leur colère et exiger le départ de l’entourage de l’ancien président, qui est censé diriger cette période d’intérim.

Les Algériens veulent empêcher les anciens fidèles du président déchu de gérer la transition et réclament désormais le départ de ceux qu’ils appellent les “3 B” : Abdelkader Bensalah, Noureddine Bedoui et Tayeb Belaiz, respectivement président du Sénat, Premier ministre et président du Conseil constitutionnel.

Rappelons qu’après 20 longues années au pouvoir, l’Algérie s’est réveillée mercredi dernier sans Abdelaziz Bouteflika. Le président a en effet présenté mardi sa démission au président du Conseil constitutionnel.

Après l’annonce, des milliers d’Algériens se sont rassemblés sur le parvis de la grande poste et ont célébré le départ de leur président. Drapeaux, fumigènes, feux d’artifice… les voisins de l’est n’ont pas lésiné sur les moyens pour exprimer leur joie.

A.K.A.