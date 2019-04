Algérie: le PDG de Sonatrach limogé

Le PDG du groupe pétrolier et gazier public algérien «Sonatrach», Abdelmoumen Ould Kaddour, a été limogé, a annoncé ce mardi la télévision publique algérienne ENTV.

Ould Kaddour a été remplacé par Rachid Hachichi, précise la même source qui n’a pas révélé les raisons de ce limogeage opéré par le président par intérim, Abdelkader Bensalah.

Rappelons par ailleurs que plusieurs hommes d’affaires algériens ont été arrêtés par la brigade des investigations de la Gendarmerie algérienne pour leur implication présumée dans des affaires de corruption, a rapporté lundi la Télévision publique algérienne.

Il s’agit du P-DG du groupe Cevital, Issad Rebrab qui “a été arrêté pour suspicion de fausses déclarations relatives au transfert de capitaux de et vers l’étranger et de surfacturation dans des opérations d’importation de matériel et importation de matériels usagés alors qu’il avait bénéficié des avantages douaniers, fiscaux et bancaires”, précise la même source.

La brigade des investigations de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger a de même interpellé, dimanche, les hommes d’affaires Kouninef, les frères Reda, Abdelkader, Karim et Tarek, suspectés de “non respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics, trafic d’influence avec des fonctionnaires publics pour l’obtention de privilèges et détournement de fonciers et de concessions”.

La même source a ajouté que ces mis en cause seront déférés devant le procureur près le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger une fois l’enquête terminée.

Selon la même source, la Brigade des investigations de la Gendarmerie “poursuit ses enquêtes préliminaires à l’encontre de plusieurs hommes d’affaires, dont certains font l’objet d’interdiction de sortie du territoire national”.

La Télévision publique a fait savoir également que la même brigade avait procédé à “la remise de convocations avec PV à l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia et au ministre des Finances, Mohamed Loukal pour comparaître devant le Procureur de la République près tribunal de Sidi M’hamed”.

Elle a rappelé que Ouyahia et Loukal ont été convoqués par le tribunal pour “dilapidation des deniers publics et de privilèges indus”.

