Algérie: la date de l’élection présidentielle désormais connue

On connaît désormais la date de la prochaine élection présidentielle algérienne. Le président par intérim, Abdelkader Bensalah, a en effet annoncé ce mercredi que l’élection se tiendra le 4 juillet prochain.

“Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a convoqué le corps électoral pour l’élection présidentielle qui se tiendra le 4 juillet prochain, mettant ainsi en branle le processus qui permettra de combler le vide institutionnel né de la démission du président de la République, Abdelaziz Bouteflika”, rapporte l’agence officielle algérienne APS.

Et d’ajouter: “La convocation du corps électoral intervient au lendemain de la réunion des deux chambres du Parlement qui a pris acte de la déclaration de vacance définitive du poste de président de la République, en application des dispositions de l’article 102 de la Constitution, en vertu duquel le président du Conseil de la Nation assume les fonctions de chef de l’Etat pour une durée de 90 jours”.

À noter que Bensalah a annoncé mardi la création “en priorité et en urgence”, en concertation avec la classe politique et la société civile, d’une institution nationale collégiale, qui aura comme mission de réunir les conditions d’organisation d’élections nationales “honnêtes et transparentes”.

Pour sa part, le général Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a annoncé ce mercredi que l’armée algérienne chapeautera la période de préparation des élections et assurera le passage des présidentielles dans “le strict respect des règles de transparence et d’intégrité et des lois de la République”.

A.K.A.