Algérie/Covid-19: le bilan des décès s’alourdit

95 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1761, alors que celui des guérisons a atteint 405, a indiqué, ce vendredi Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie.

Lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la situation pandémique Covid-19, Fourar a précisé que 21 nouveaux décès ont été enregistrés entre la période allant du 30 mars dernier au 10 avril courant à travers 11 wilayas du pays, portant le nombre de décès à 256.

Les décès ont été enregistrés dans 11 wilayas: 6 à Blida et 6 autres à Alger, 1 dans chacune des wilayas d’Oran, Tizi-Ouzou, Tipaza, Boumerdes, Msila, Biskra, Djelfa, Mascara et Bouira, précise-t-on.

Il a ajouté qu’aucun cas positif n’a été diagnostiqué aujourd’hui au niveau de 26 wilayas, tandis que 13 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas confirmés.

Pour ce qui est de la répartition des cas confirmés suivant le sexe et la tranche d’âge, il a fait état de 1025 hommes (58%) et 736 femmes (42%), relevant que 40% des malades étaient âgés de moins de 50 ans et 60% de plus de 60 ans.

M.S. (avec MAP)