Algérie: Ahmed Ouyahia démissionne (VIDEO)

Après avoir renoncé à briguer un 5e mandat, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a reçu à Alger le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Ce dernier lui a présenté sa lettre de démission, a annoncé l’agence officielle algérienne APS.

Et c’est le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, Nureddine Bedoui, qui a été nommé Premier ministre en remplacement d’Ahmed Ouyahia, rapporte l’APS. Et d’ajouter que le président Bouteflika a chargé Bedoui de former le nouveau gouvernement.

Par ailleurs, Ramtane Lamamra a été nommé vice-Premier ministre.

Rappelons que dans un message adressé ce lundi au peuple algérien, l’actuel locataire du palais d’El Mouradia a annoncé le report de l’élection présidentielle du 18 avril prochain, mais surtout sa décision de ne pas y prendre part. Il a également annoncé la formation d’un gouvernement de compétences nationales.

A.K.A.