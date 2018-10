Alger: un journaliste d'”Ennahar TV” enlevé par les renseignements (Vidéo)

La Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH) avait, à plusieurs reprises, dénoncé vigoureusement les atteintes à la liberté d’expression et d’association en Algérie, ainsi que la gestion sécuritaire et répressive des mouvements de contestation pacifique.

