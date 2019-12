Alerte rouge en Espagne: fortes pluies et rafales de vent dans 16 régions

De fortes précipitations accompagnées des rafales de vent forts sont attendues ce samedi dans seize communautés autonomes de l’Espagne, et plus particulièrement en Galice et aux Asturies où l’alerte rouge pour “risques extrêmes” de rafales de vent puissant a été déclenchée, indique l’Agence espagnole de météorologie (AEMET).

Ainsi, les provinces qui seront les plus touchées par les intempéries, provoquées par la tempête Elsa, sont les Asturies, La Corogne, Lugo et Pontevedra (nord de l’Espagne), qui seront affectées par de fortes rafales de vent pouvant atteindre 140 kilomètres par heure, ainsi que de vagues pouvant mesurer jusqu’à neuf mètres de hauteur.

Les provinces de Almeria, Jaén, Cantabria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Madrid, Valence, Ourense, La Rioja et de Murcie ont, quant à elles, été placées en alerte orange pour risque de fortes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h, note la même source.

De fortes précipitations sont attendues sur les municipalités de Ciudad Real, Cuenca, Badajoz et de Cáceresa, où le cumul de pluie pourrait atteindre entre 40 et 60 mm en 12 heures.

Le vent soufflera sur les provinces de Almeria, Grenade, Cantabrie, Alicante, Ibiza, Formentera, Majorque, Minorque, Vizcaya et Murcie, avec des vagues pouvant atteindre jusqu’à cinq mètres de hauteur.

