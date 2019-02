Alerte à la bombe sur un vol Stockholm-Nice

Un avion de ligne de la compagnie Norwegian, à destination de Nice en France avec 169 passagers à bord, a dû faire demi-tour jeudi matin à l’aéroport Stockholm-Arlanda, en raison d’une alerte à la bombe.

“Nous avons reçu l’alarme du contrôle du trafic aérien de Malmö. Ils sont entrés en contact avec l’avion vers 10h30. L’avion était aligné avec la ville de Växjö (sud de la Suède). Ils ont ensuite choisi de retourner à Arlanda”, a déclaré Daniel Lindblad, responsable de la presse à l’Administration maritime suédoise, chargée des secours en mer et en air.

L’avion, un Boeing 737, a décollé peu après 10 heures du matin depuis Arlanda et devait atterrir à Nice, mais environ 20 minutes après le début du voyage, l’Administration maritime suédoise a été informée d’une menace.

“Nous pouvons confirmer qu’une compagnie aérienne a reçu une menace. Il y a une grande opération de police sur les lieux à Arlanda, où, entre autres, nous sommes aidés par la police régionale, la police des frontières, la police civile et d’autres patrouilles. Il s’agit d’une opération en cours et nous travaillons pour obtenir plus d’informations”, a indiqué un porte-parole de la police.

A.K.A. (avec MAP)