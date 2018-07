Al-Walid ben Talal et MBS s’entendent très bien! (PHOTO)

Quelques mois après sa libération, le prince et milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal a posté sur Twitter une photo de lui en compagnie de son cousin et prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmane (MBS).

“J’ai eu l’honneur de rencontrer mon frère Son Altesse Royale le prince héritier. Nous avons discuté de questions économiques ainsi que de l’avenir du secteur privé et de son rôle dans le succès de la Vision 2030 et des avantages qui en résulteront pour la nation, les citoyens et le secteur privé”, a-t-il écrit en légende.

Et de poursuivre: “Je serai l’un des plus grands supporters de cette Vision à travers la Kingdom Holding Company par sa participation à plus d’un secteur d’investissement”.

Rappelons qu’au cours d’une purge sans précédent, des dizaines de princes, de ministres et d’hommes d’affaires, dont Al-Walid ben Talal, avaient été arrêtés en Arabie saoudite. Des arrestations intervenues après la création, par décret royal, d’une commission anticorruption dirigée par le prince héritier et homme fort du royaume, Mohammed Ben Salmane, âgé à peine de 32 ans.

S.L.

تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو #ولي_العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح #رؤية_2030، والفوائد التي ستعود على #الوطن و #المواطن و #القطاع_الخاص. سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر @Kingdom_KHC من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري. pic.twitter.com/BhszLMfBcT — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) July 12, 2018