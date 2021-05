Air France-KLM accuse une perte de 1,5 milliard d’euros au 1er trimestre

Le groupe aérien franco-néerlandais Air France-KLM a annoncé, jeudi, avoir subi une perte de 1,5 milliard d’euros au premier trimestre, en raison d’une importante chute des passagers et du chiffre d’affaires liée aux restrictions dues à la pandémie de Covid-19.

Les restrictions persistantes aux déplacements partout dans le monde afin de lutter contre l’épidémie du coronavirus ont entraîné une chute de 73,4% du nombre de passagers et de 57% du chiffre d’affaires, à 2,2 milliards d’euros par rapport au premier trimestre 2020, a expliqué le groupe dans un communiqué.

Ainsi, la dette nette du groupe composé des compagnies Air France, KLM et Transavia, a atteint 12,5 milliards d’euros, en hausse de 1,5 milliard par rapport à la fin de l’année 2020.

Au 31 mars 2021, le groupe disposait de 8,5 milliards d’euros de liquidités et de lignes de crédit, note le communiqué, ajoutant que début avril, la première série de mesures de renforcement du bilan a été exécutée avec succès, entraînant une augmentation des fonds propres de 4 milliards d’euros et une amélioration de la position de trésorerie de 1 milliard d’euros.

Au troisième trimestre, « le groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres disponibles comprise entre 55% et 65% par rapport à 2019 », explique Air France-KLM dans le communiqué.

Air France-KLM, qui a accusé en 2020 des pertes de 7,1 milliards d’euros au groupe, a été recapitalisé en avril avec l’aide de l’État français, qui a doublé sa participation de 14,3% à 28,6%.

L’opération d’aide conclue le 21 avril s’est traduite par la conversion en quasi-fonds propres de trois milliards d’euros de prêts octroyés par l’État français au début de la crise. Air France-KLM avait bouclé deux jours plus tôt une augmentation de capital d’un peu plus d’un milliard d’euros, dont 593 millions apportés par l’État français.

En revanche, le groupe va devoir prendre de nouvelles mesures pour renforcer son bilan, et notamment faire baisser son endettement.

« Un an après le début de la crise du COVID, les mesures de confinement et les restrictions de voyage sur nos marchés domestiques et dans le monde entier continuent d’impacter fortement l’activité du groupe. Dans cet environnement toujours difficile, le groupe a néanmoins démontré sa résilience, en maintenant un contrôle strict de ses capacités et de ses coûts », a déclaré Benjamin Smith, directeur général d’Air France – KLM, cité dans le communiqué.

« Le succès de la première série de mesures de renforcement du capital, achevée en avril, nous permet d’envisager la saison estivale avec plus de confiance, en espérant que l’avancée du déploiement de la vaccination et la mise en place d’un pass sanitaire pour voyager dans le monde permettront la réouverture des frontières et la reprise du trafic », a-t-il ajouté.

