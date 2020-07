Aïd al-Adha: Trudeau félicite les musulmans du monde entier

L’opération d’identification des ovins et caprins, destinés pour Aid Al Adha 1441, lancée le 22 avril 2020 avec l’appui du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, s’est achevée le 15 juillet 2020 avec l’identification de plus de 8,2 millions de têtes ovines et caprines.