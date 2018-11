Affaire Khashoggi: les mots du journaliste avant sa mort

Les spéculations et rumeurs sur son état de santé vont bon train.

“Les discussions entre Jamal Khashoggi et ceux qui étaient avec lui au consulat à Istanbul ont terminé en rixe, ce qui a provoqué sa mort”, a affirmé l’agence.

Les mots du journalistes avant sa mort, eux aussi, auraient été révélés: “Je suis en train d’étouffer … Retirez ce sac de ma tête, je suis claustrophobe”. Une information relayée par Al Jazeera qui se base sur le journaliste de Sabah. Certaines sources sont allées encore plus loin, en affirmant que le meurtre a été diffusé sur Skype durant quelques minutes.

Recep Tayyip Erdogan, qui a accusé le gouvernement saoudien d’avoir planifié le meurtre, a confirmé samedi l’existence d’un enregistrement audio, qu’il aurait envoyé à Washington, Ryad, Paris, Berlin et Londres.

Dans le même temps, le New York Times a affirmé que dans un enregistrement audio, un des responsables du meurtre a demandé à un interlocuteur au téléphone de “dire à son patron” que l’opération était finie.

L’affaire du meurtre de Jamal Khashoggi apporte chaque jours de nouvelles révélations. Ce mardi, Sabah, un quotidien proche du pouvoir turc a diffusé des images censées montrer le contenu des valises des tueurs du journaliste saoudien. “Des seringues, des défibrillateurs et des talkies-walkies” étaient dans ses valises, selon le journal.