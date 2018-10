Affaire Khashoggi: les Etats-Unis vont sanctionner l’Arabie saoudite

Pour sa part, CNN a diffusé des images de vidéosurveillance montrant un des agents saoudiens quittant le consulat par une porte arrière et portant les vêtements dont était vêtu Khashoggi à son arrivée, ainsi qu’une barbe factice, pour faire croire que le journaliste avait bel et bien quitté le bâtiment comme l’avait affirmé Ryad après l’éclatement de l’affaire.

“Des mesures ont été prises par le royaume pour découvrir la vérité et punir les responsables impliqués directement (dans le meurtre) et les personnes qui ont failli à leurs responsabilités”, selon une déclaration publiée par cette même agence.

Il s’agit, selon l’agence officielle saoudienne SPA, d’un fils du journaliste assassiné, appelé Salah, et d’un de ses frères, nommé Sahel, à qui le roi et MBS ont présenté leurs condoléances.