Affaire Khashoggi: Erdogan dit “la vérité” (discours)

C’est un discours suivi par le monde entier. Le président turc avait promis de donner des éléments nouveaux sur l’affaire Khashoggi, à travers un discours au Parlement.

Mardi 23 octobre, le président turc qui dit détenir “la vérité”, a assuré qu’il fera la lumière sur l’affaire du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Dans une démonstration dont il a le secret, Erdogan a d’abord rappelé les faits. Il a assuré que Khashoggi s’est rendu au Consulat saoudien d’Istanbul avant le meurtre. Il a noté que l’Arabie saoudite a d’abord nié, puis reconnu la mort du journaliste. Erdogan a dénoncé le “meurtre horrible” et la “dissimulation” des autorités saoudiennes. Il a parlé des caméras qui ont été “cachés” pour dissimuler le meurtre. Erdogan a affirmé que la mort de Khashoggi n’est pas un accident. “C’est un événement planifié. Pourquoi les 15 personnes des services saoudiens se réunis à Istanbil et qui leur a donné l’ordre d’agir? Où est le corps de Khashoggi? Pourquoi les autorités saoudiens n’ont pas voulu coopérer avec les turcs pour réquisitionner le consulat? L’incident ne sera pas clos tant que toutes ses réponses ne trouveront pas de réponse. “Je ne crois pas à la version de Ryad et j’appelle le roi d’Arabie saoudite et les autorités à nous aider pour établir la vérité”. Erdogan a également demandé à ce que des personnes soient traduites devant la justice turque, étant donné que les événements se sont déroulés sur le sol turc.

Rappelons que la Turquie a affirmé ce lundi que le meurtre du journaliste saoudien avait été “sauvagement planifié”.

“Nous sommes face à une situation qui a été sauvagement planifiée et des efforts conséquents ont été déployés pour dissimuler” ce meurtre, a déclaré Omer Celik, porte-parole de l’AKP, parti au pouvoir en Turquie, cité par l’AFP.

Abdulkadir Selvi, éditorialiste proche du pouvoir turc, a livré des révélations macabres sur la disparition du journaliste. Il a affirmé dans les colonnes du journal Hurriyet que ce dernier a été immédiatement conduit vers le bureau du consul où il a été «étranglé» par les agents saoudiens. Une “opération” qui a duré “entre 7 et 8 minutes”, a-t-il précisé.

Et d’ajouter que le corps a été «coupé en 15 morceaux» par un médecin légiste faisant partie du commando saoudien, puis sorti du consulat.

Pour sa part, CNN a diffusé des images de vidéosurveillance montrant un des agents saoudiens quittant le consulat par une porte arrière et portant les vêtements dont était vêtu Khashoggi à son arrivée, ainsi qu’une barbe factice, pour faire croire que le journaliste avait bel et bien quitté le bâtiment comme l’avait affirmé Ryad après l’éclatement de l’affaire.

Reuters a indiqué, quant à elle, que l’un des principaux conseillers du prince saoudien Mohamed Ben Salmane (MBS), aurait assisté via Skype à l’interrogatoire de Khashoggi au consulat. Il s’agit de Saoud al-Qahtani, limogé samedi dernier.

Après avoir insulté le journaliste à maintes reprises, al-Qahtani aurait ordonné aux agents saoudiens de l’exécuter. Il n’aurait pas cependant assisté à l’ensemble de la scène. L’enregistrement de cette conversation Skype aurait été remise au président turc, toujours selon Reuters.

Dimanche, le ministre saoudien des Affaires étrangères a indiqué que Khashoggi avait été victime d’un “meurtre”. Une “opération non-autorisée” par le pouvoir, dont MBS n’était “pas informé”, selon lui. Ce que réfute la presse turque, affirmant que le chef du commando saoudien qui tué le journaliste, a été directement en contact avec le bureau de MBS, après les faits.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs promis de livrer ce mardi «toute la vérité» sur la disparition de Khashoggi.

Rappelons que l’Arabie Saoudite a finalement admis, samedi dernier, que Jamal Khashoggi a été tué au consulat saoudien d’Istanbul, selon l’agence de presse saoudienne SPA.