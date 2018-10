Affaire Khashoggi: de nouvelles révélations fracassantes

Pour sa part, CNN a diffusé des images de vidéosurveillance montrant un des agents saoudiens quittant le consulat par une porte arrière et portant les vêtements dont était vêtu Khashoggi à son arrivée, ainsi qu’une barbe factice, pour faire croire que le journaliste avait bel et bien quitté le bâtiment comme l’avait affirmé Ryad après l’éclatement de l’affaire.

