Affaire Johnny Hallyday: Laeticia perd une manche face à David et Laura

La justice française s’est déclarée, mardi, compétente pour trancher le litige sur l’héritage Johnny Hallyday, allant à l’encontre de la volonté de la veuve de la star du rock français qui espérait obtenir que le contentieux l’opposant aux enfants de son défunt mari, David Hallyday et Laura Smet, soit tranché aux Etats-Unis

Johnny Hallyday a conservé «jusqu’au bout un mode de vie tout à la fois itinérant et bohème, mais surtout très français, qui l’amenait à vivre de façon (…) habituelle, en France», a soutenu le tribunal de Nanterre (région parisienne) dans son ordonnance.

Malgré ses nombreux voyages et séjours aux Etats-Unis, le chanteur était résident français au moment de sa mort, a conclu le tribunal.

Peu de temps après le décès de leur père, David Halliday et Laura Smet ont contesté en justice le testament par lequel il les déshéritait totalement au seul bénéfice de sa dernière épouse, Laeticia.

La star de la chanson française, qui partageait sa vie entre la France, les États-Unis et l’île de Saint-Barthélémy, a laissé derrière lui un important patrimoine immobilier, outre les royalties de ses chansons (environ 1.300, dont une très grande partie en qualité d’interprète), des voitures de collection, des motos…

Johnny avait quatre enfants: David, l’aîné, dont la mère est la chanteuse Sylvie Vartan, Laura Smet née de son union avec l’actrice Nathalie Baye, et Jade et Joy adoptées avec sa dernière femme.

Selon des indications rapportées par les médias, le testament prévoit que l’ensemble du patrimoine de Johnny et la totalité de ses droits d’artiste seraient exclusivement transmis à son épouse Laeticia par l’effet de la loi californienne, et qu’en cas de décès de cette dernière, l’ensemble des biens du chanteur seraient exclusivement transmis à parts égales à ses deux filles adoptives, Jade et Joy.

Laura Smet et David Halliday ont dès lors demandé à leurs avocats de «mener toutes les actions de droit» pour contester ces dispositions prises en vertu du droit de Californie où l’artiste résidait une partie de l’année avec son épouse et leurs deux filles.

D’après les avocats des plaignants, ces dispositions testamentaires «contreviennent manifestement aux exigences du droit français».

La prochaine étape française de ce dossier se jouera devant la cour d’appel de Versailles qui devra se prononcer sur l’appel qui sera interjeté par les avocats de Laeticia. Une audience ne devrait cependant pas avoir lieu avant l’année prochaine.

En attendant, David et Laura ont déjà obtenu le gel des propriétés françaises de leur père ainsi qu’une partie de ses droits d’interprète et royalties afin de protéger la part d’héritage à laquelle ils pourraient prétendre.

Johnny Hallyday s’était installé dans le courant des années 2000 à Los Angeles, avec Laeticia et leurs filles adoptives. Il était revenu en France suivre son traitement médical, avant de succomber le 6 décembre 2017 à son domicile de Marnes-la-Coquette, près de Paris, des suites d’un cancer.

