Aéroport d’Orly: Mister You interpellé alors qu’il se rendait au Maroc

Le rappeur franco-marocain Mister You, qui faisait l’objet d’une fiche de recherche, a été interpellé à l’aéroport d’Orly, alors qu’il s’apprêtait à partir en vacances en famille au Maroc.

Selon les informations partagées par Le Parisien, Younès Latifi, alias « Mister You », s’apprêtait à quitter le territoire français en compagnie de son fils de 6 ans, lorsqu’il a été appréhendé, le 20 juillet, par les éléments de la police. Le rappeur a été placé à la prison de La Santé à Paris pour le moment.

L’arrestation du chanteur s’est fait suite à un contrôle d’identité au niveau de l’aéroport. Il s’est révélé que Mister You faisait l’objet d’une fiche de recherche pour une affaire datant de 2021. En effet, le rappeur a été condamné en mars 2021 par la cour d’appel de Paris à 24 mois de prison aménageables pour avoir fait la promotion en février 2019 sur les réseaux sociaux d’un des plus gros points de deal d’Île-de-France à Villejuif dans Val-de-Marne. Selon la même source, l’artiste aurait pris les choses en main, dans la mesure où c’est le juge d’application des peines qui prend la décision concernant l’aménagement. Le parquet aurait adressé un courrier à Mister You concernant son aménagement, sauf qu’il n’y aurait pas eu de retour du concerné. Cela donc a poussé la justice à ordonner son placement en détention.

Toutefois, l’avocat du concerné s’est prononcé sur cette affaire qu’il qualifie de « honte sur le plan humain », indiquant que « La mise à exécution de cette peine sans convocation préalable est une folie procédurale. C’est une honte sur le plan humain dans un contexte où mon mandant a vu naître ses jumeaux il y a trois semaines. Nous utiliserons toutes les voies de droit pour permettre sa remise en liberté dans les plus brefs délais ». Une audience a été programmée pour le 21 septembre prochain.

A.O.