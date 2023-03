Aéroport de Paris-Orly: vers l’annulation d’un tiers des vols dimanche

Par LeSiteinfo avec MAP

La direction générale de l’aviation civile (DGAC) a annoncé, vendredi, avoir demandé aux compagnies aériennes d’annuler 33% de leurs vols dimanche à l’aéroport de Paris-Orly, et 20% lundi, en raison de la grève de contrôleurs aériens opposés à la réforme des retraites.

Ces annulations concerneront également dimanche 20% des vols à Lyon-Saint-Exupéry et Marseille-Provence. Dans ce dernier aéroport, les compagnies devront aussi renoncer à 20% de leurs vols lundi, rapportent les médias de l’Hexagone.

L’autorité française alerte également sur de possibles retards à prévoir, invitant les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol.

Alors que les grèves reconductibles se poursuivent dans toute la France depuis le 7 mars, l’intersyndicale, réunissant les principaux syndicats du pays, a annoncé, jeudi, au terme de la neuvième journée de mobilisation contre la très controversée réforme des retraites, une nouvelle journée de grèves et de manifestations pour le mardi 28 mars.

« Alors que l’exécutif cherche à tourner la page, ce mouvement social et syndical pérenne et responsable confirme la détermination du monde du travail et de la jeunesse à obtenir le retrait de la réforme », ont-ils indiqué à l’issue de la neuvième journée de mobilisations.

La dernière journée de grève nationale contre ladite réforme a battu des records de mobilisation: un total de 3,5 millions de personnes ont manifesté selon la Confédération Générale du Travail (CGT), et 1,08 million d’après le ministère de l’Intérieur.

