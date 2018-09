Aéroport de Lyon: en voiture, il fonce sur le tarmac “pour se rendre au Maroc”

L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, en France, a été le théâtre lundi 10 septembre d’un incident pour le moins inhabituel.

Un individu, à bord d’une voiture, a traversé le hall du terminal 1, brisé deux vitres et pénétré sur le tarmac pour “prendre un avion à destination du Maroc”. Selon le site français 20minutes, le mis en cause, âgé de 31 ans et souffrant de troubles mentaux, a été arrêté après une course folle et a tenu des propos incohérents pendant l’interrogatoire de la police. Il a ainsi confié “qu’il appartenait à la famille royale du Maroc et qu’il détenait des pouvoirs surnaturels”, rapporte la même source. Et d’ajouter que le jeune homme, qui aurait consommé une forte dose de cannabis, a été transféré par la suite à l’hôpital psychiatrique de Vinatier, à Lyon.

Selon le rapport de la police, il a d’abord braqué une voiture à Dijon et roulait à une vitesse vertigineuse et à contresens sur l’autoroute. Avant de se rendre à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry, il s’est d’abord dirigé vers celui de Bron où il a défoncé les barrières de sécurité avant de prendre la fuite.

Après cet incident, une centaine de vols ont été annulés ce jour-là mais aucune perte humaine n’a été enregistrée.

N.M.