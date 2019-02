Accusé de plagiat, Gad Elmaleh passe à l’offensive (VIDEO)

Accusé de plagiat, Gad Elmaleh ne blague pas du tout! Le comédien marocain a lancé une contre-attaque contre CopyComic. Gad et ses avocats ont décidé de porter plainte contre le youtubeur et ont réussi à supprimer les vidéos de son compte twitter pour “atteinte aux droits voisins”.

Et ce n’est pas tout. Les avocats du comédien demandent à ce que l’identité du propriétaire de CopyComic soit divulguée. “Nous requérons donc de Twitter de retirer la vidéo litigieuse et de nous fournir l’identité et les coordonnées de l’internaute ayant créé le compte Twitter intitulé ‘CopyComicVidéos’ sur lequel la vidéo litigieuse a été diffusée”, lit-on dans cette lettre publiée par les médias français.

Le propriétaire du compte Twitter, du nom de Ben, a écrit un post sur son compte twitter pour dénoncer ce qui s’est passé. “Mon anonymat est celui de ceux qui préfèrent mettre en avant le sujet et non les personnes. Je n’ai à rougir de rien. Aucune honte ici. Aucune malveillance non plus. D’ailleurs, mon identité ne changerait pas le contenu des vidéos”, a-t-il répondu.

CopyComic a également lancé une campagne de soutien. “Merci de partager l’info! Face à une célébrité comme Gad avec ses 8.000.000 de followers et ses avocats, tout peut aider, a-t-il demandé.

“Gad Elmaleh utilise ses droits d’auteur (et ses droits voisins) pour censurer les vidéos qui présentent ses éventuels plagiats ! Étonnantnon ? Gad Elmaleh tient donc beaucoup au respect de son droit d’auteur, moins à celui des autres”, lance Ben CopyComic.

Rappelons que la chaîne Youtube CopyComic, qui répertorie les cas de plagiat chez les humoristes français, avait diffusé une vidéo “à charge” contre Gad Elmaleh. La chaîne compare, extraits à l’appui, des passages du comédien empruntés à des artistes américains, québécois et français, tels que George Carlin, Steven Wright, Dana Carvey, Patrick Huard, Martin Matte, Donal Jack’sman ou encore Titoff.

Dans une vidéo diffusée jeudi dernier sur son compte Twitter, l’humoriste franco-marocain a répondu avec ironie aux accusations de “CopyComic” dans la peau de son célèbre personnage: “Chouchou”. Mais cette histoire est visiblement loin de connaître son épilogue.

A.K.A.