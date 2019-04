Accusé de plagiat, Gad Elmaleh marque un point

La saga de Gad Elmaleh et “Ben” est loin de son dénouement. Accusé de plagiat par CopyComic, Elmaleh ne baisse pas les bras. Après s’être défendu dernièrement, le comédien franco-marocain vient de marquer un point crucial dans cette bataille sans fin.

Il aurait mis la main sur des données personnelles de “Ben”. Ce dernier possède le compte CopyComic, qui s’est amusé à traquer les humoristes français en révélant plusieurs plagiats depuis plus d’un an et demi.

Facebook a envoyé un email à “Ben” dans lequel il fait savoir que le groupe a du livrer des informations personnelles sur son compte après la requête d’un juge français. Son anonymat est maintenant menacé.

«Le tribunal de première instance de Paris dans l’affaire 19/385 a envoyé une assignation à Facebook Ireland Limited, notre client, demandant de fournir à Isabelle Wekstein-Steg (l’avocate de Gad Elmaleh) des informations au sujet de votre compte. Nous tenons à vous informons que Facebook Ireland Limited va donner à Isabelle Wekstein-Steg les informations de base disponibles sur l’abonné (“BSI”) pour votre compte d’administrateur de la page Facebook », peut-lire sur l’email envoyé à “Ben”.

Interrogée par le Parisien, l’avocate de Gad Elmaleh n’a pas tardé à réagir. «Aucune plainte n’a été déposée ni aucune assignation délivrée. Il s’agit d’une ancienne démarche diligentée par mes soins il y a plusieurs mois, dans le cadre de procédures automatiques de demandes de retrait de vidéos, mises en place depuis plusieurs années, a tenu à préciser l’avocate. Je ne l’ai pas poursuivi et je n’ai rien engagé depuis à l’égard de Facebook ou de quelque plateforme que ce soit», a-t-elle déclaré.

Rappelons enfin que Gad Elmaleh a évoqué, dans une interview accordée ce mardi 9 avril à Nikos Aliagas sur Europe 1, les accusations de plagiat dont il a fait objet en février dernier. Selon l’humoriste, les gens ne font pas la différence entre inspiration et plagiat. «S’inspirer de quelqu’un, c’est beaucoup plus profond que ça. Mon métier d’humoriste ne se résume pas à une liste de blagues. Je propose un regard, une vision du monde», a expliqué l’artiste franco-marocain.

K.B.