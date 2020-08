Accord « historique » entre les Émirats arabes unis et Israël (VIDEO)

Le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi qu’Israël et les Émirats arabes unis étaient parvenus à un accord de paix « historique ».

Dans le cadre de l’accord, Israël « suspendra » les projets d’annexion de certaines parties de la Cisjordanie, selon une déclaration conjointe Israël-EAU-États-Unis que Trump a tweetée jeudi matin.

Le président Trump a déclaré à la presse au Bureau Ovale qu’il avait eu un appel avec les dirigeants des deux pays qui avaient accepté d’échanger des ambassades et des ambassadeurs et de « commencer la coopération à tous les niveaux ».

« Cette percée diplomatique historique fera progresser la paix dans la région du Moyen-Orient et témoigne de la diplomatie audacieuse et de la vision des trois dirigeants », lit-on dans la déclaration conjointe. « Les trois pays sont confrontés à de nombreux défis communs et bénéficieront mutuellement des réalisations historiques d’aujourd’hui », ajoute-t-on.

Le président américain a révélé que les dirigeants des trois pays signeront cet accord lors d’une cérémonie à la Maison Blanche dans les prochaines semaines. Dans un communiqué, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a qualifié cet accord de “réalisation remarquable » pour leux des États et « reflète leur vision régionale commune d’une région économiquement intégrée”.

« Cela illustre également leur engagement à faire face aux menaces communes, en tant que nations petites mais fortes », a souligné Pompeo.

