Accord de Paris: la France salue sa ratification par la Turquie

La France a salué, ce jeudi, par la voix de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la ratification de l’accord de Paris par la Turquie.

“Le vote unanime au Parlement turc est un signal positif en amont de la COP26 qui se tiendra à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre prochains”, a déclaré la porte-parole lors du point de presse quotidien digital de son département.

Cette ratification porte le nombre de Parties à l’accord à 192, a-t-elle ajouté.

“Nous espérons que la Turquie pourra déposer rapidement une nouvelle contribution déterminée au niveau national (CDN) ambitieuse, essentielle à la pleine mise en oeuvre de l’accord”, a affirmé la porte-parole du Quai d’Orsay.

Et d’ajouter que la France et l’Union européenne poursuivent le dialogue avec la Turquie sur le climat et l’environnement afin de “renforcer notre action commune sur ces enjeux cruciaux”.

“Nous avons besoin de la mobilisation de tous les pays dans ce combat mondial”, a-t-elle conclu.

La Turquie a ratifié l’Accord de Paris sur le climat, mercredi, suivant l’engagement de son président devant l’Assemblée générale des Nations unies le mois dernier.

Le président Turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé cette décision fin septembre à New York.

L’accord devait permettre, lors de son adoption en 2016, de limiter la hausse des températures moyennes sur la planète à 2 degrés et si possible à 1,5°C.

Cette ratification, votée à l’unanimité, intervient à trois semaines de la conférence mondiale sur le climat sous l’égide de l’ONU (COP26), qui s’ouvrira fin octobre à Glasgow (Royaume-Uni).

IT