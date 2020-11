À Wuhan, le Covid-19 n’est plus qu’un souvenir (VIDEO)

Wuhan, la ville d’où tout est parti, mène aujourd’hui une vie normale, alors que plusieurs autres pays du globe sont encore soumis à des mesures de restriction.

Depuis 268 jours, plus de trace du virus et les habitants de la ville s’en donnent à cœur joie, ne boudant pas leur plaisir de fréquenter cafés, restaurants et discothèques.

L’épicentre de la pandémie garde cependant les pieds sur terre et ne relâche pas la vigilance: les hôpitaux construits durant l’épidémie sont toujours opérationnels, les frontières sont encore fermées et tous les étrangers qui entrent dans la ville sont soumis à une période de quarantaine.

En revanche, les masques n’y sont plus obligatoires, mais la majorité des habitants ont choisi de le porter.

Dans cette ville de 11 millions d’habitants, c’est aussi la fin de la distanciation physique et des gestes barrières. Il ne fallait pas le dire deux fois aux jeunes qui reprennent le cours normal de leur vie pour rattraper le temps perdu.

Il faut dire aussi que le confinement a été vraiment strict du 23 janvier au 8 avril 2020. En effet, aucun habitant ne sortait de chez lui et la nourriture était livrée à tout le monde au pied des immeubles.

