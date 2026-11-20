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Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a demandé aux préfets et responsables de sécurité d’être « particulièrement vigilants » samedi, nouvelle journée de mobilisation sociale en France, selon un télégramme consulté par l’AFP.

« Après un fléchissement de la mobilisation le week-end dernier », avec 106.000 manifestants en France selon les chiffres de l’Intérieur, « ce samedi est une opportunité de remobilisation dans un contexte d’appels à mobilisation dans plusieurs pays européens », indique le ministre en préambule, rappelant que la journée du 21 novembre « a la particularité de coïncider avec les huit ans d’existence des gilets jaunes ».

« Dans le même temps », ajoute ce télégramme daté de vendredi, « le mouvement de contestation dans les lycées et l’enseignement supérieur (…) se radicalise, occasionnant d’importants et graves faits de violence ».

Laurent Nuñez demande donc aux préfets d’être « particulièrement vigilant aux groupes les plus hostiles envers les forces de l’ordre après la discussion au Sénat de la proposition de loi consacrant une présomption d’usage légitime de l’arme ».

Le ministre termine par un mot, écrit à la main, dans lequel il assure qu’il ne faudra « tolérer aucun débordement et agir avec la plus grande fermeté ».

Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de l’Intérieur a assuré que le dispositif policier pour cette nouvelle journée de mobilisation serait « exactement le même que les précédents samedis », à savoir « à peu près 70.000 policiers et gendarmes qui vont être mobilisés sur l’ensemble (du) territoire national ».

S.L.