Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont réunis jeudi en Chine pour un sommet inédit qui fait craindre, dans une période de crises multiples, des arrangements entre grandes puissances aux dépens d’autres acteurs internationaux comme l’Ukraine.

« Nous sommes véritablement en train d’écrire l’Histoire », a déclaré le président américain à l’ouverture de la rencontre à Shenzhen. Il a souligné dans de brèves déclarations qu’il discuterait de la guerre en Ukraine avec ses homologues et estimé que les trois puissances se trouvaient dans une « position unique » pour réduire le nombre des armes nucléaires dans le monde.

« La rencontre, pour la première fois dans l’Histoire, des dirigeants chinois, russe et américain revêt une portée fondatrice », a abondé dans son sens son collègue chinois, estimant que les trois hommes devaient « préserver ensemble la paix mondiale », selon la télévision d’Etat.

Vladimir Poutine a de son côté souligné la « responsabilité commune » de Moscou, Pékin et Washington pour la paix et la sécurité nationales.

Les trois dirigeants se sont retrouvés dans une résidence au cadre verdoyant de Shenzhen, une technopole du sud de la Chine qui a accueilli mercredi et jeudi les dirigeants des 21 pays membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Le format et la teneur de ce rendez-vous sans précédent sont restés obscurs jusqu’au dernier moment.

M. Xi s’était contenté d’indiquer qu’il s’agissait de discuter de la « paix mondiale » et de la « stabilité stratégique dans les relations entre grandes puissances ».

– Nouveau Yalta –

La rencontre tripartite a suscité des parallèles avec la conférence de Yalta en 1945 à laquelle ont participé les dirigeants américain, britannique et soviétique de l’époque et qui avait jeté les bases de la domination soviétique sur l’Europe de l’Est et tracé les futures lignes de front de la Guerre froide.

Pour la Chine, elle constitue une occasion de se poser en acteur incontournable des grandes affaires mondiales. Donald Trump cherche, pour sa part, à faire oublier par des gains diplomatiques la défaite de son camp aux élections de mi-mandat américaines.

M. Poutine, quant à lui, peut montrer l’image d’une Russie accueillie en égale par les deux grandes puissances mondiales malgré des sanctions économiques occidentales qu’il a jugées mercredi inefficaces et appartenant « au passé ».

Pour la première fois depuis l’offensive russe en Ukraine de février 2022, Vladimir Poutine s’est retrouvé mercredi soir et jeudi matin sur la photo de famille d’un important événement diplomatique en présence de dirigeants occidentaux au-delà des États-Unis (Canada, Australie, Japon).

Ses entretiens avec son homologue américain jeudi avant le sommet tripartite ont aussi été sa première rencontre substantielle avec lui depuis le sommet d’août 2025 en Alaska, qui n’avait pas donné lieu à des avancées majeures.

M. Trump a fait assaut d’expressions d’amitié avec MM. Poutine et Xi. Il a qualifié le président russe d' »ami ».

« Nous entretenons une excellente relation depuis de nombreuses années, nous nous connaissons depuis longtemps et je pense que beaucoup de choses formidables peuvent (en) découler », a dit M. Trump selon la vidéo de l’échange diffusée par le Kremlin.

Concernant son hôte chinois, « le président Xi et moi avons noué une relation personnelle exceptionnelle », a-t-il assuré. M. Xi était lui-même allé l’accueillir à sa descente d’avion mercredi, ce qu’aucun leader chinois n’avait fait avant lui avec un dirigeant étranger depuis des décennies.

– Contrôle de l’IA –

Le sommet, qui a occulté celui de l’Apec, s’est déroulé alors que l’offensive russe en Ukraine approche du cap des cinq ans, sans perspective de règlement rapide.

« Nous cherchons tous deux à apporter notre aide dans le contexte de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Je souhaite qu’elle prenne fin, et je crois vraiment parler au nom de nous deux sur ce point », a dit M. Trump au cours d’une rencontre bilatérale avec M. Xi. La Chine a toujours proclamé sa neutralité dans ce conflit.

Ce sont les Européens, inquiets du rapprochement entre MM. Trump et Poutine, qui se retrouvent absents.

Ils ont obtenu d’être inclus dans des pourparlers engagés entre Russes et Ukrainiens sous médiation américaine et les deux émissaires de la Maison Blanche sont attendus jeudi à une rencontre des alliés de Kiev, à Berlin.

M. Trump est enlisé dans la guerre contre l’Iran, avec ses retombées sur les approvisionnements en pétrole et les prix à travers le monde.

Les tensions commerciales persistent en dépit d’une trêve conclue en octobre 2025 entre Washington et Pékin mais qui expire en janvier 2027. Chine et Etats-Unis restent engagés dans une intense compétition stratégique et technologique. Les progrès de l’intelligence artificielle suscitent autant d’attentes que d’inquiétudes internationales.

Interrogé plus tôt sur ce qu’il escomptait du sommet trilatéral du jour, M. Trump a dit à la chaîne de télévision Fox News avoir « déjà le grand titre » médiatique attendu, avec l’accueil en grande pompe que lui a réservé la veille son homologue chinois.

« C’est une grande victoire pour nous. C’est une grande victoire pour la Chine aussi », a dit le président américain, au risque de conforter les soupçons selon lesquels il recherche un effet d’image plus que de la substance.

MM. Trump, Poutine et Xi avaient plus tôt posé ensemble pour une photo de groupe avec les dirigeants de l’Asie-Pacifique.

Donald Trump a pris place à gauche de M. Xi et M. Poutine à la droite du président chinois sur la « photo de famille » des leaders de l’Apec, ceints d’écharpes bleues pour les uns, rouges pour les autres.

Au cours de la séance plénière des dirigeants de l’Apec en matinée, M. Trump a réaffirmé son opposition à « toute forme de réglementation mondialiste » de l’intelligence artificielle (IA), devant des dirigeants, partagés sur la question. Son hôte Xi Jinping réclame que l’IA reste « toujours sous contrôle humain ».