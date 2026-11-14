États-Unis: les vols encore perturbés après la suspension des décollages

Les conséquences de la suspension rarissime de tous les décollages pendant plusieurs heures vendredi aux États-Unis se poursuivent samedi avec encore des annulations et des retards de vols, a prévenu le ministre américain des Transports.

« Les opérations retournent progressivement à la normale ce matin » mais « vous continuerez à constater des retards et annulations, le temps que les compagnies reprogramment les vols et repositionnent les avions et les équipages là où ils sont le plus nécessaires », a écrit Sean Duffy sur X.

S.L.