Céline Dion sort sa première chanson depuis l’annonce de sa maladie (VIDEO) 

L’artiste Céline Dion a sorti sa première chanson depuis qu’elle a annoncé être atteinte d’une maladie neurologique rare appelée Stiff-person syndrome. Une pathologie qui touche « environ une personne sur un million » dans le monde note Céline Dion.

Publié officiellement jeudi dernier sur sa chaîne Youtube, Le titre « Love Again » est tiré de la bande-originale du film Love Again. Le tube de la Diva a fait plus de 1 million de vues en 4 jours seulement. Regardez.