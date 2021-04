2020, année la plus chaude jamais enregistrée en Europe

L’année 2020 a été la plus chaude jamais enregistrée en Europe, ressort-il du dernier rapport du service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne.

« L’Europe a enregistré une température annuelle plus élevée que jamais, avec au moins 0,4 °C de plus que lors des cinq autres années les plus chaudes, qui se sont toutes produites au cours de la dernière décennie », s’alarme le rapport.

Le document souligne que les températures continuent de suivre une trajectoire manifeste de réchauffement, notant que l’Europe a connu en 2020 « l’hiver et l’automne les plus chauds jamais enregistrés ».

Pendant l’hiver dernier, la température était globalement supérieure de 3,4°C à la moyenne, et de 1,4°C par rapport au record précédent, en particulier dans le nord-est de l’Europe, détaille le rapport.

Par ailleurs, l’Europe a également connu « le plus grand nombre d’heures d’ensoleillement depuis le début des relevés par satellite, en 1983 ».

« Il est plus important que jamais que nous utilisions les informations disponibles pour agir, pour atténuer le changement climatique et nous y adapter, et pour accélérer nos efforts afin de réduire les risques futurs », insiste Carlo Buontempo, directeur du service Copernicus sur le changement climatique.

Pour contribuer à relever les défis du changement climatique, le service Copernicus surveille les données à l’échelle mondiale, notamment la température de l’air en surface, les précipitations, la surface de la banquise et le niveau de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

S.L. (avec MAP)