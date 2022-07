Zyad Bendourou prêt à gravir les 10 plus hauts sommets marocains en 6 jours (ENTRETIEN VIDEO)

Le jeune Marocain de 26 printemps, Zyad Bendourou, a l’ambition de réaliser une prouesse, la première du genre, à partir de ce samedi 2 juillet. Son défi sportif consiste à gravir dix sommets marocains en six jours, ce qui lui permettra de figurer dans le livre Guinness des records.

Dans un entretien qu’il a accordé à Le Site info, Zyad Bendourou a affirmé que ce qu’il compte entreprendre n’est pas « une mince affaire », loin s’en faut! Et cela lui a demandé la préparation sérieuse d’un programme à tous les niveaux, essentiellement sportifs et logistiques.

Notre interlocuteur a ajouté que pendant ces dernières semaines, il a pris le temps de fixer les sommets qui abriteront le point de départ de son défi qui prendra fin le samedi 7 juillet courant. Lequel défi l’a incité à trouver des sponsors, afin de leur participation aux énormes frais pécuniaires que nécessite une telle aventure, concernant surtout l’équipement en matériel d’escalade en montagne.

A une question sur la nécessité de perdre du poids pour réussir cette prouesse, Zyad Bendourou nous a répondu: « La perte de poids n’est pas l’un des facteurs que nécessite mon défi. Ce qui importe davantage, ce sont le respect de mon programme sportif et une alimentation stricte et saine. Quand j’ai été bloqué pendant presque neuf mois au Laos, après la décision de ce pays de la fermeture de ses frontières, à cause de la pandémie du coronavirus, j’ai perdu du poids en une année, en passant de 100 kilos à 66 ».

A noter que le choix de Zyad Bendourou pour ce défi a visé les plus sommets du Maroc et d’Afrique du Nord, dont chacun dépasse les 4000 mètres. Il s’agit, en l’occurrence, du Toubkal (4165m), Timezguida (4089m), Ras n’Ouanoukrim (4083m), Ighil M’goun (4071 m), Afella (4043 m), Akioud (4030m), Toubkal Ouest (4020m), Imouzzer (4010m), Biguinoussene (4002m) et N’Tarourt (4001m).

L.A.