Zoom sur la nouvelle gare de Rabat-Agdal

La nouvelle gare de Rabat-Agdal, dédiée à la ligne grande vitesse (LGV) et inaugurée ce samedi par le roi Mohammed VI, est un projet qui vient accompagner l’essor socio-économique de la Capitale et stimuler la dynamique à grande échelle de son tissu urbain.

Ce projet, conçu dans le respect de l’environnement en utilisant les nouvelles technologies liées à l’efficacité énergétique (lampes LED et plaques photovoltaïques), a notamment pour objectifs d’accompagner la mise en service de la première LGV du Royaume, Tanger-Casablanca.

Cette gare, qui comprend un nouveau bâtiment voyageurs (23.000 m2) et des aménagements extérieurs (70.000 m² dont 12.000 m² pour l’esplanade), vise aussi à accompagner le développement urbain de la capitale “Rabat, ville des lumières” à travers la requalification urbaine des emprises ferroviaires et la création d’un centre multiservices avec un programme mixte : bureaux, commerces et hôtels.

Le projet, qui a coûté 800 millions de dirhams et dont les travaux ont duré 28 mois, va connecter les deux rives de la ville : la rive Nord (quartier “Akkari” et la nouvelle corniche de Rabat) et la rive Sud (quartier “Agdal”).

La nouvelle gare Rabat-Agdal compte six quais de 400 ml de longueur et dix voies, ainsi qu’un parking de 800 place (34.000 m2).

Inspiré par l’architecture aéroportuaire avec ses vastes halls, ses salles d’embarquement, ses départs et arrivées différenciés, son food-court et ses multiples enseignes de restauration, l’élégant bâtiment se veut un espace public majeur, fréquenté aussi bien par les voyageurs que par les visiteurs.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa “politique accessibilité”, l’ONCF a conçu la nouvelle gare ferroviaire de Rabat-Agdal, en la dotant des installations et commodités nécessaires, afin d’offrir aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) des services adaptés à leurs besoins spécifiques.

Ainsi, cette gare comporte des rampes d’accès au niveau du parking, du passage souterrain et au hall de la gare, des places réservées au niveau des bancs d’attente et une zone de stationnement de voiture réservée qui a été dimensionnée selon les normes standards en la matière.

Elle comprend aussi un guichet spécial, des sanitaires spéciaux avec les équipements adéquats et un chariot élévateur d’accès aux trains.

S.L. (avec MAP)