Zones enclavées: le déneigement se poursuit dans la province de Midelt (VIDEO)

Les équipes de déneigement se sont mobilisées ce samedi pour débloquer plusieurs axes routiers fermés dans la province de Midelt.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, les déneigeuses tentaient de débloquer les routes et permettre la reprise du trafic. Ce déneigement permettra également d’accéder aux douars isolés. Les autorités, dont la gendarmerie royale et les services du ministère de l’Equipement et du transport, sont donc sur le qui-vive afin de porter assistance aux habitants des zones enclavées suite aux chutes de neige qui se sont abattues sur la région.

Rappelons que suite aux fortes intempéries et chutes de neige enregistrées au niveau des provinces de Ouarzazate, Zagora et Taroudant, le roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions aux différents départements concernés, afin de coordonner l’ensemble des moyens à mobiliser et d’apporter l’assistance nécessaire et prodiguer l’aide aux populations touchées.

Cette action concernera l’ensemble des zones impactées par ces intempéries et notamment les douars relevant des Caïdats de Maghrane, Ighrem nougdal, Telouat, Amerzgane, Ouisselssat, Anzal, N’kob, Tazarine, Tansifte et Ternata.

En Application de ces Hautes Instructions Royales, les Forces Armées Royales apporteront leur soutien logistique par leurs moyens aériens, afin d’accélérer les opérations d’acheminement des aides et effectifs auprès des populations sinistrées.

H.M.