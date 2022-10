Ziyech compte sur le Mondial 2022 pour oublier ses déboires à Chelsea

Le départ de l’international marocain,Hakim Ziyech, des rangs des Blues de Chelsea est presque imminent et ne saurait tarder plus longtemps surtout depuis ses nouveaux déboires avec l’arrivée du nouvel entraîneur de l’équipe londonienne, Graham Potter, successeur de Thomas Tuchel.

Ainsi,selon des médias internationaux,c’est le prochain mercato hivernal qui verra Ziyech quitter Chelsea,vu l’éloignement du Lion de l’Atlas de la participation aux rencontres de son équipe actuelle et,aussi,les nombreuses propositions de plusieurs clubs qui désirent le recruter, particulièrement l’équipe transalpine de l’Inter de Milan.

De son côté,Hakim Ziyech espère faire de très bonnes et belles prestations lors des rencontres que l’équipe nationale jouera pendant les phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022. Lesquelles rencontres lui permettront sans doute de briller collectivement et individuellement et sauront,ainsi,séduire de grands clubs qui désirent profiter de ses services et de son talent footballistique.

À noter que le Lion de l’atlas a été absent lors des deux derniers matchs de Chelsea pour cause de blessure. Cependant, son absence est passée inaperçue et n’a point influé sur le rendement de l’équipe, et ce,alors que Graham Potter ne compte plus sur ses services et le considère comme un joueur » secondaire » de l’équipe.

