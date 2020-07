Zineb à la moyenne phénoménale au bac: « Je voudrais être médecin » (VIDEO)

La jeune Zineb Ouasqi, avec sa moyenne phénoménale de 19,47, à la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat, est sur un nuage!

Dans une déclaration à Le Site info, la jeune prodige, ayant obtenu la meilleure moyenne à l’échelle nationale, a affirmé avoir pris très au sérieux les épreuves de l’examen et a mis toute son énergie pour faire de son mieux.

« Grâce au Bon Dieu, tout s’est bien passé! », nous a t-elle confié. Et malgré les circonstances pénibles occasionnées par la pandémie du covid-19, elle est parvenue à occuper le premier podium des moyennes. « Grâce aux efforts colossaux des professeurs », a-t-elle ajouté avec une grande et admirable humilité.

Même avec l’enseignement à distance, a précisé Zineb, elle a réussi à atteindre son objectif qui lui permettra de réaliser son rêve: accéder à la faculté de médecine et de pharmacie.

Quant à Noureddine Ouasqi, l’heureux papa de la jeune bachelière, il n’a pas été étonné outre mesure des résultats de sa fille, comme Le Site Info l’a mentionné hier. Zineb ayant l’habitude de compter parmi les excellents élèves de son lycée et d’obtenir les meilleurs notes à l’échelle de la Région Rabat-Salé-Kénitra, il était sûr et certain qu’elle brillera de mille feux lors des épreuves du bac, nous a-t-il assuré avec grande fierté.

Tout en réitérant nos vives félicitations à la famille Ouasqi, nous souhaitons bon vent au futur et brillant Dr Zineb Ouasqi!

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)