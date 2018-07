Zine El-Abidine Ben Ali a-t-il vraiment été expulsé vers le Maroc?

L’ancien président tunisien est devenu persona non grata en Arabie Saoudite. L’on se rappelle qu’après la Révolution du Jasmin, Zine El-Abidine s’était réfugié au royaume wahhabite et les autorités saoudiennes avaient refusé de le livrer aux nouveaux dirigeants de la Tunisie pour qu’il y soit jugé.

Des sources libanaises ont révélé que l’ex-président n’est plus en odeur de sainteté en Arabia Saoudite dont le prince héritier a décidé de l’en chasser. Mohammed Ben Salman Al Saoud, MBS par les médias, aurait même pris la décision de faire quitter Ben Ali et sa famille de la résidence luxueuse mise à leur disposition à Jeddah. Et ce, explique-t-on, à cause des dépenses faramineuses occasionnées par leur séjour saoudien.

Et selon un rapport libanais, la prochaine destination de Ben Ali et de sa famille serait le Maroc! Selon les sources de Le Site info, et contrairement à des rumeurs persistances, Ben Ali n’est pas rentré sur le territoire national marocain. Rappelons également que des médias tunisiens avaient annoncé auparavant, et à maintes reprises, “la mort du dictateur”.

A noter que la dernière apparition d’un Ben Ali vieilli et semblant très fatigué, selon les mêmes sources libanaises, remonte au mois d’octobre dernier à l’occasion des fiançailles de sa fille. A cette même cérémonie, son épouse Leïla Trabelsi était apparue portant le voile au lieu des habituelles robes luxueuses à la mode tapageuse d’antan.

L.A.

TEST DRIVE - Découvrez la Citroën C3 Aircross, désormais dispo au Maroc !