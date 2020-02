Zina Daoudia se défend après ses propos en Arabie Saoudite (VIDEO)

Zina Daoudia a enfin brisé le silence au sujet de la vidéo filmée lors de son concert en janvier dernier en Arabie Saoudite. La chanteuse avait provoqué l’ire de la Toile à cause de certains propos jugés déplacés.

Daoudia, à la fin du concert, avait remercié le public saoudien pour sa présence et exprimé son amour pour leur pays. La chanteuse a assuré, par la suite, que “Le Maroc et l’Arabie saoudite sont les deux yeux d’une seule tête”. “Vos hommes sont chez nous et nos filles sont chez vous. Nous sommes un seul peuple. Chair et sang nous unit”, a précisé la chanteuse.

Ces propos n’ont pas manqué de provoquer la colère des internautes, estimant que Zina Daoudia a humilié le Maroc en Arabie Saoudite. Certains ont même appelé l’artiste à présenter ses excuses aux Marocains après cette bourde.

A ce propos, la chanteuse populaire a tenu à se défendre. «J’ai dit à la fin de ce concert «Nos enfants sont chez vous et les vôtres sont chez nous. Chair et sang nous unissent». Je dis toujours cette expression lors de mes concerts à l’étranger. La vidéo a été falsifiée. D’ailleurs, j’ai publié, par la suite, l’extrait authentique et plusieurs personnes m’ont présenté leurs excuses», a expliqué Daoudia.

La chanteuse est également revenue sur les critiques qu’elle a essuyées après sa chanson dédiée au roi Salmane. «C’était un cadeau au roi d’Arabie saoudite qui avait organisé un concert 100% marocain. Cette chanson est une ode à la paix», s’est défendue la chanteuse.

N.M.