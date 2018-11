Ziane avant le verdict final: “Je demande à la Cour d’écouter la rue” (VIDEO)

Arrêté en février dernier, Taoufik Bouachrine qui risque jusqu’à 20 ans de prison, dénonce un procès politique. Une cinquantaine de vidéos saisies dans son bureau ont fait, tout au long du procès qui s’est déroulé en grande partie en huis-clos, l’objet de discorde entre l’accusation et la défense. Pratiques abjectes pour les uns et montages ne montrant jamais que l’homme filmé est bien Taoufik Bouachrine pour les autres.

“J’appelle le tribunal à écouter la rue et à l’innocenter”, a-t-il ajouté, soulignant que le patron de presse a essayé de se défendre, et à travers lui tous les journalistes.