Zerhoun: démantèlement d’une unité de fabrication d’eau de vie

Les éléments du district de police de Moulay Driss Zerhoun ont démantelé jeudi 7 février une unité clandestine de distillation d’eau de vie, localisée dans un entrepôt anarchique dans la forêt de “Ain Al Kasr”, située aux abords de la ville.

Cette opération a permis de saisir un total de 900 litres d’eau de vie et de 2.940 litres de matières premières utilisées dans la fabrication de cette boisson alcoolisée encore en phase de distillation, détruites in situ sur instructions du parquet compétent, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que des bonbonnes de gaz et des tonneaux ont aussi été saisis.

Les perquisitions ont également permis de saisir 12 kilogrammes de cannabis, 170 grammes de chira, 3 kilogrammes de tabac, 8 armes blanches de différents calibres, des téléphones portables et trois jumelles, poursuit la DGSN. Les recherches et investigations se poursuivent pour arrêter les deux mis en cause dans l’exercice de cette activité criminelle, indique la même source, faisant savoir que les deux individus ont des antécédents judiciaires et font déjà l’objet d’un mandat de recherche pour ces mêmes motifs.

S.L. (avec MAP)