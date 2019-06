Zefzafi pressenti pour un Prix des Droits de l’Homme

Nasser Zefzafi avait été en lice, en 2018, pour recevoir le Prix Sakharov de la Liberté de pensée. Cette année, le leader du Hirak du Rif, condamné à 20 ans de prison, fait partie de la liste de l’Assemblée parlementaire du Conseil européen des candidats pressentis pour recevoir le Prix Vaclav Havel.

Ce Prix porte le nom du dramaturge et homme d’Etat tchèque et a pour objectif de récompenser une personnalité ou un groupe donné œuvrant pour la défense des Droits de l’Europe ou ailleurs de par le monde. Et il sera décerné à Strasbourg (France) au mois de septembre prochain.

D’un autre côté, après le choix de Zefzafi parmi les potentiels lauréats du Prix Vaclav Havel, des Eurodéputés, -au nombre de 25,-ont adressé une correspondance au ministre RNIste de La Justice, Mohamed Aujar. Ils y demandent aux autorités marocaines de “mettre fin à la souffrance” du détenu et “la libération immédiate de tous les militants du Hirak comme un signe de bonne volonté”.

A rappeler qu’à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, la grâce royale a bénéficié à 755 personnes, dont 60 détenus dans le cadre des événements d’Al Hoceima et 47 dans celui des événements de Jerada.

Larbi Alaoui