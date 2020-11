Zagora: portée disparue, la petite Marwa a été retrouvée saine et sauve

La petite Marwa, 5 ans, avait été portée disparue à Zagora, mardi, et on craignait le pire, vu des affaires similaires de disparition d’enfants s’étant terminées de manière tragique. C’est pour cela que l’on s’est empressé d’organiser une campagne d’envergure de recherche de la petite fille.

Et la bonne nouvelle est parvenue à Le Site info par l’intermédiaire de l’oncle maternel de la petite Marwa. Celle-ci a été retrouvée saine et sauve après avoir disparu des radars dans l’après-midi de mardi, en quittant l’école maternelle, et n’est pas rentrée au domicile familial, a expliqué son oncle. La famille, dont l’inquiétude et la crainte sont facilement imaginables, a vite fait d’entamer des recherches et de publier la photo de la petite disparue sur des posts des réseaux sociaux.

L’oncle maternel de Marwa a également précisé que les éléments de la Gendarmerie royale ont mené des recherches qui ont abouti à retrouver la fillette vers 22h, région « Douirat » relevant de la commune rurale Bouzeroual, province de Zagora.

Avant cette heureuse issue, plusieurs pages Facebook avaient publié la photo de Marwa en lançant un appel à la partager sur la Toile et via WhatsApp afin que la fillette soit vite retrouvée.

A.T.