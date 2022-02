Zagora: la hausse du prix des carburants pousse les petits taxis a augmenté leurs tarifs

Suite à la revue en hausse des prix des hydrocarbures au Maroc, les taxis de Zagora ont annoncé l’augmentation de leur tarif de 1 DH, à partir du mardi 15 février.

Selon le communiqué parvenu à Le Site info, cette augmentation fait que la tarification des taxis de la ville est désormais de 6 DH. Et de préciser que la cause de ce nouveau tarif est due à l’augmentation exorbitante des prix des carburants, ainsi que celle des pièces détaches et des pneumatiques.

L’instance représentative du secteur a également tenu à présenter ses excuses à la population de Zagora, demandant à celle-ci de comprendre cette hausse de la tarification. Ceci, en rappelant que les petits taxis avaient maintenu l’ancien tarif malgré la hausse des prix des produits précités, sauf que le secteur ne peut plus supporter, seul, tout le poids de ces augmentations.

L.A.