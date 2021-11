Youtube: ce qu’a gagné Asmaa Beauty grâce aux vidéos de son accouchement (PHOTO)

La youtubeuse marocaine, Asmaa Beauty, a suscité une grande polémique après avoir publié un enregistrement vidéo, via sa chaîne Youtube, concernant son accouchement de sa troisième fille et les douleurs des contractions vécues.

Douleurs si fortes que la maman, croyant sa dernière heure venue, a prononcé la « chahada » (attestation de foi)! Cela a fortement ému ses fans et followers, tandis que d’autres internautes ont désapprouvé de tels agissements, reprochant à la youtubeuse de partager « des moments intimes » sur sa chaîne, dans le seul but de recueillir le plus grand nombre de vues.

Selon le site « Social Blade », qui fournit des statistiques provenant de plusieurs réseaux sociaux et plateformes et évalue les gains d’entreprises diverses, Asmaa Beauty a dans son escarcelle, depuis la première vidéo de son accouchement le 27 octobre 2021, au minimum 150 dollars et 7000 au maximum.

Ce qui donne en moyenne 2000 dollars sonnants et trébuchants pour chaque vidéo, de la date où elle a publié sa première vidéo jusqu’au vendredi 5 novembre courant, pour un montant de 20 000 dollars, équivalent à 180 000 DH.

Cette fois-ci n’est pas la première où la youtubeuse étale les détails de sa vie privée, d’après une publication du site « Ghalia », afin de recueillir un maximum de vues sur sa chaîne. Elle avait même publié, il y a un an, des vidéos relatant ses démêlés et ses relations tendues avec la famille de son époux. Lesquelles vidéos avaient alors également suscité une grande polémique des internautes qui avaient suivi les péripéties du » feuilleton des désaccords avec des membres de la famille de Ssi Ahmed »!

Résultat des courses, comme pour chacun de ces faits, devenus coutumiers ces dernières dans les stories de people, influenceurs et autres stars, les vidéos d’Asmaa Beauty ont l’approbation des admirateurs et l’opprobre des détracteurs.

Larbi Alaoui