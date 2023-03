Youssoufia: un accouchement dans le jardin d’un hôpital interpelle le ministère

Les réseaux sociaux ont récemment publié la vidéo montrant une femme enceinte accoucher de son bébé dans le jardin du Centre hospitalier provincial Lalla Hasna de la ville de Youssoufia.

A ce propos, une source responsable au ministère de la Santé et de la Protection sociale a affirmé que Khalid Ait Taleb a envoyé, ce mardi 7 mars, une commission de contrôle au CHP précité, chargée de diligenter une enquête administrative sur le terrain concernant ce fait douloureux et inacceptable.

De même que le ministre de tutelle, a ajouté la même source, a donné ses instructions rigoureuses à ladite commission, composée des membres suivants: l’inspecteur général du ministère de la Santé et de la Protection sociale; le directeur central et les inspecteurs centraux, ainsi que le directeur régional de la Région de Marrakech-Safi.

La mission de tous ces responsables, en plus de mener une enquête approfondie, est de rédiger un rapport détaillé sur les tenants et aboutissants de cet accouchement dans le jardin du CHP Lalla Hasna, de la ville de Youssoufia. Et ce, en vue de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne la responsabilité et la reddition de comptes, prévus dans de tels cas de figure.

A noter également que Khalid Ait Taleb a pris la décision, ce même mardi 7 mars, de nommer un nouveau directeur du Centre hospitalier provincial Lalla Hasna de Youssoufia.

Larbi Alaoui