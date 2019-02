Après le tollé provoqué par le mariage entre une enseignante et son élève à El Youssoufia, la mère de ce dernier est sortie de son silence pour tirer les choses au clair.

Elle a ainsi confié qu’une photo fait actuellement le tour de la Toile et montre, selon certains internautes, l’élève et la prof qu’il venait d’épouser. «Il s’agit de fausses informations. Celle qui apparaît en photo avec mon fils, c’est moi», a-t-elle tranché.

Et d’ajouter que son fils n’a pas épousé son enseignante comme annoncé par plusieurs médias. «Il s’est marié avec une autre prof qui enseigne dans un lycée à El Youssoufia et elle est plus jeune que lui. Arrêtez de croire toutes les rumeurs qu’on diffuse», a précisé la mère.

K.Z.