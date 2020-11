Youssoufia: il découvre 52 vidéos compromettantes de sa femme

Un homme de 38 ans a découvert l’infidélité de son épouse, dans la ville de Youssoufia, en fouillant dans son smartphone. Selon une source de Le Site info, il est tombé sur 52 photos et vidéos compromettantes de sa femme, qui entretenait une relation extraconjugale avec un ressortissant du Sultanat d’Oman.

La mise en cause lui envoyait des photos d’elle nue et des vidéos à connotation sexuelle, ce qui a poussé le mari à porter plainte auprès des services de la gendarmerie royale.

L’époux a également découvert plusieurs sms et messages vocaux échangés entre les deux amants. La coupable a ainsi été arrêtée et déférée à la prison locale de Safi. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Entendu par la police, le trentenaire, marié depuis 13 ans à la mise en cause, a confié que le comportement de cette dernière a changé ces derniers mois. Et d’ajouter qu’elle cherchait toujours à provoquer des conflits, soulignant qu’elle quittait souvent la maison pour se rendre chez ses parents.

H.M.