Yassine Saibi ou comment produire des sons en se rendant au travail

Yassine Saibi, connu par son pseudonyme d’artiste « Saibi Fx », est un jeune ingénieur de son au sein de la chaîne de télévision nationale de Tanger, Medi1TV.

Diplômé de l’institut international de l’audiovisuel de Casablanca, Yassine a débuté sa carrière professionnelle dans une station de radio marocaine en tant que réalisateur. Cette première expérience lui a permis de se rapprocher du monde de la musique et il a eu l’occasion, par la suite, de réaliser plus de 40 émissions et documentaires en exerçant en « freelance » pour le compte de plusieurs chaînes nationales et internationales, à savoir, entre autres, Al Jazeera, TV5 et Al Jazeera Documentary.

En 2015, il décroche le poste d’ingénieur de son de la chaîne Medi1TV, une fonction où il s’est retrouvé encore plus proche de la musique et, en particulier, des artistes et des chanteurs. Sa passion pour la musique n’a cessé de croître, ce qui l’a poussé à s’inscrire au Conservatoire communal, mais manque de chance, le Centre a fermé ses portes au bout d’un an de formation au solfège à cause de la pandémie de la covid-19

« Un mal pour un bien », heureusement! Medi1 TV a décidé de fermer provisoirement ses locaux à Rabat et, du coup, Yassine a été dans l’obligation de faire la navette Rabat-Tanger tous les jours. Et il a su saisir l’occasion de profiter de ce trajet quotidien pour produire de la musique. Ainsi, il a sorti alors son premier single intitulé «Yallah» qui a connu un succès inattendu, en obtenant plus de 70K de vues sur les réseaux sociaux, ainsi que des commentaires positifs.

L’envie de produire de la musique durant ses navettes Rabat-Tanger à bord du TGV Al Boraq, à 300Km/h, est devenue le passe-temps favori de « Saibi Fx ». Son quatrième projet a vu le jour le 3 juillet courant et a dépassé les 100K de vues sur les réseaux sociaux, ainsi que sur toutes les plateformes internationales de musique.

Ce succès a incité YouTube à lui envoyer un mail pour la vérification « Official Artist Channel » et la plateforme Spotify l’a gratifié du « Tick bleu artiste vérifié ».