Yassine Bounou moqué sur la Toile (VIDEO)

Depuis quelques jours, une vidéo de Yassine Bounou en train de chanter fait le tour de la Toile. Dans l’extrait, filmé dans un studio d’enregistrement, le gardien des Lions de l’Atlas participe à une chanson dédiée au FC Séville.

La vidéo n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui se sont moqués de la voix de Yassine Bounou. «Il chante comme une casserole», «sa voix est horrible», «Bounou, ne te convertis jamais en chanteur », peut-on lire entre autres commentaires.

Rappelons, par ailleurs, que Jorge Sampaoli s’est exprimé concernant l’avenir de Yassine Bounou, dont la côte est montée en flèche après la performance des Lions de l’Atlas en Coupe du monde.

Dans une déclaration à la presse, l’entraîneur du FC Séville a indiqué que le portier marocain est un joueur clé de l’équipe, précisant que c’est à lui de trancher concernant son avenir.

«Mais un départ d’un grand joueur comme lui peut profiter à l’équipe afin de faire de nouveaux recrutements et d’améliorer la qualité de jeu», a-t-il toutefois indiqué. L’entraîneur a également souligné que Yassine Bounou est professionnel et responsable et a un bel avenir devant lui.

A noter que plusieurs médias sportifs ont annoncé que le gardien des Lions de l’Atlas serait prêt à quitter le FC Séville pour entamer une nouvelle aventure. Bounou est d’ailleurs dans le viseur de plusieurs clubs d’Europe, dont le Bayern Munich et Manchester United.

H.M.