Yassine Bounou fait le bonheur d’un couple de fans (VIDEO)

Yassine Bounou, le gardien de but du FC Séville, a répondu favorablement à une demande d’un couple de supporters marocains qui voulaient le rencontrer.

Ce qui est parti d’une simple bouteille à la mer s’est vite concrétisé pour un couple de Marocains fans du gardien n°1 des Lions de l’Atlas. Le couple a partagé son histoire sur les réseaux sociaux, indiquant avoir approché Yassine Bounou via Instagram. Le mari ne s’attendait pas à ce que le gardien lui réponde, mais ce fut le cas, à sa plus grande surprise.

Sa femme s’est montrée toutefois plus sceptique, pensant que le gardien a juste répondu par gentillesse. Toutefois, Yassine Bounou a donné rendez-vous au couple après une rencontre du FC Séville et est parti les voir. Le gardien a remis son maillot au couple et a posé pour des selfies avec le mari, qui n’en revenait toujours pas.

A.O.