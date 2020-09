Wydad-Raja: nouvelle décision pour les cafés de Casablanca

Les autorités locales de Casablanca ont informé les propriétaires et gérants de cafés qu’ils doivent fermer leur commerce jeudi à 18h, une heure avant le lancement du match-derby entre le Wydad et le RCA, comptant pour la 25e journée de la Botola.

A la préfecture de Bernoussi-Sidi Moumen, les cafetiers se sont plaints de cette décision de fermeture précoce qu’ils ont qualifiée d’ «absurde », soutenant que les instructions ont été données oralement. Ils ont également demandé aux autorités d’arrêter d’exacerber leur situation.

Les fans des deux clubs casablancais devront donc se contenter du spectacle sur la pelouse, à cause de la pandémie du Covid-19. Le match avait déjà été reporté pour cause de la situation épidémiologique dans le pays, et notamment à Casa qui vit sous de strictes mesures de prévention. La métropole, à elle seule, a comptabilisé hier 875 cas et 11 nouveaux décès.

Pour rappel, le gouvernement avait décidé de reconduire les mesures restrictives en vigueur à Casablanca depuis le 6 septembre. Ces mesures comprennent la fermeture des entrées/sorties de la préfecture de Casablanca, la limitation des déplacements de et vers la métropole aux personnes qui disposent d’une autorisation spéciale, la fermeture des établissements scolaires et adoption de l’enseignement à distance et le couvre-feu de 22h à 5h du matin.

De même, les marchés de proximité sont également tenus de fermer à 15h, les cafés et commerces à 20h et les restaurants à 21h.

S.Z.