Wydad: Benzarti explique les raisons de son départ

L’entraîneur tunisien Faouzi Benzarti a officiellement annoncé, dimanche, son départ du Wydad de Casablanca, révélant les raisons qui l’ont poussé à prendre une telle décision.

Dans des propos recueillis par la radio tunisienne Jawhara FM, Benzarti a affirmé qu’il a officiellement quitté le club, et qu’il n’a aucune intention d’y retourner, à cause de la direction. « L’équipe ne comprenait pas de joueurs du niveau du Wydad, mais nous avons pu remporter le championnat et vaincre le Raja à l’aller comme au retour », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je me sentais seul et je n’y étais pas soutenu. Je m’opposais et protestais contre plusieurs choses, mais la direction se contentait de garder le silence. Toutefois, je suis satisfait de ma saison avec le Wydad ».

Notons que la direction du club Rouge et Blanc cherche actuellement un successeur au Tunisien. Des sources proches du club affirment que des discussions sont actuellement en cours avec Walid Regragui.

M.F.